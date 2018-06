Innovatiivinen peräkärry, luonnontuotteiden poimijarekisteri ja lantapalvelu palkittiin liikeideakilpailussa

Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy on palkinnut kolme keskikarjalaista liikeideaa kannustusrahalla. Yhteensä jaossa oli 10 000 euroa.

Palkinnon sai kiteeläinen Tuneko Oy, jonka yrittäjä Vesa Tiainen on kehittänyt alumiinisen henkilöauton peräkärry. Peräkärryn rakenteissa on yhdistetty käytettävyys ja turvallisuus innovatiivisilla rakenneratkaisuilla, jotka on suojattu patentilla ja mallisuojilla. Ensimmäiset prototyypit ovat valmiina ja liikeideakilpailusta saatu palkintoraha käytetään nollasarjan tuotteen valmistamiseen, jonka jälkeen myynti voi lähteä kunnolla käyntiin.

Kiteen Mato ja Multa Oy on kehittämässä lannan vastaanottopalvelua hevostalleille. Ideana on, että talli hankkii yritykseltä kuivikkeen ja yritys vastaavasti vastaanottaa lannan ja muokkaa siitä ravinteet uuteen kasvualustaan.

Rääkkyläläiset Riitta Ward ja Jaana Koponen kehittävät toimintamalleja luonnontuotteiden keruuseen. Palkintorahalla päästään testaamaan ideoita luonnontuotteiden keruussa, jatkojalostuksessa ja myynnissä sekä keräämään poimijarekisteriä.

Joensuun tiedepuiston Start me up -liikeideakilpailussa oli tänä keväänä uutena palkintomuotona raha- ja asiantuntijapalkintojen lisäksi pilotoinnit. Valittujen liikeideoiden omistajat pääsevät kehittämään ideoitaan Yrityshautomon ja yhteistyökumppaneiden tuella. Pilotoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan liikeidean jalostaminen kaupalliseksi tuotteeksi tai palveluksi.

Palkitut ideat on valittu yhdessä Joensuun Tiedepuiston hautomoasiantuntijoiden kanssa.