Joensuulainen Ring Ring Oy ja kiteeläinen Televirmi Oy tiivistävät yhteistyötään

Kiteeläinen Televirmi Oy ja joensuulainen Ring Ring Oy tiivistävät yhteistyötään omistusjärjestelyjen avulla.

- Laittamalla hynttyyt yhteen haluamme kehittää ja monipuolistaa liikkeittemme palvelutarjontaa ja tällä tavalla vastata alan kilpailuun ja tulevaisuuden haasteisiin, yrittäjät Jorma Hirvonen ja Antti Lähteenmäki kertovat.

Yrittäjät ovat tehneet yhteistyötä jo kauan. Toiminnan painopiste on kuitenkin ollut erilainen: Ring Ring Oy on keskittynyt yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävään kauppaan, ja Televirmi Oy on keskittynyt yritysmyynnin lisäksi vahvasti myös kuluttajamyyntiin.

Yrittäjien mukaan nyt oli otollinen aika tiivistää yhteistyötä entisestään.

- Käytännössä tämä näkyy muun muassa siinä, että Ring Ring Oy:n asiakkaat saavat jatkossa tutusta myymälästään nykyisten tuotteiden ja palveluiden lisäksi kaikki Data Group -ketjun palvelut sekä toimistotarvikkeet. Televirmin asiakkaille valikoima laajenee muun muassa Mielen kodinkoneiden osalta, yrittäjät kertovat tiedotteessa.

Asiakkaille uusien omistusjärjestelyiden tulokset näkyvät konkreettisesti lomien jälkeen. Joensuussa Ring Ringin myymälässä järjestetään 10-vuotissynttärit ja Data Groupin avajaiset. Kiteellä yhteistyötä juhlitaan syksyllä järjestettävässä tapahtumassa.