Kone- ja kuljetusyrittäjät: Metsäteollisuus on liian ankara isäntä

Konekuskeista on ollut niukkuutta, kun muilta sektoreilta on löytynyt varmempi leipä. Koneyrittäjien palkanmaksukykyä kuskeille on rajoittanut se, että yrittäjät eivät saa neuvoteltua tarpeeksi hyviä urakoinnin sopimusehtoja teollisuuden kanssa.

Koneyrittäjien liitto ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Kari Palojärvi asettavat metsäteollisuudelle vastuuta korjuu- ja kuljetusalan yrittäjien menestyksestä ja jaksamisesta.

- On hienoa, että teollisuus menestyy maailmalla ja tekee hyvää tulosta. Se kuitenkin käyttäytyy palveluita ja raaka-aineita ostaessaan liian ankaran isännän otteilla. Sen asema neuvottelupöydässä on pieniin alihankintayrityksiin nähden kohtuuttoman vahva, miehet toteavat muun muassa Kauppalehden debattikirjoituksessaan.

Heidän mielestään metsäteollisuuden tekojen ja toiveiden välillä on ristiriita, kun teollisuus on toisaalta huolissaan koneen- ja autonkuljettajien riittävyydestä, mutta heikentää kuitenkin koko ajan näiden palkanmaksajien, yrittäjien, sopimusehtoja.

Karjalan Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Teemu Myller on toiminut koneyrittäjänä Metsämyller Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien. Jaakkolan ja Palojärven näkemykset ovat tuttuja ja niihin voi yhtyä myös Pohjois-Karjalassa.

- Työtilanne on tällä hetkellä pitkästä aikaa hyvä, mutta alan tuloskehitys on ollut jo pidemmän aikaa mollivoittoinen. Viivan alle jää jotain, mutta paremminkin saisi olla, jotta voisi ajatella tulevaisuuden investointeja ja olla siten mukana kehityksessä.

Aiheesta lisää Karjalaisen tilaajille:

Urakoijat haluavat oikeudenmukaisempaa metsäkakun jakoa