Euroministerit vahvistivat: Kreikka pärjää nyt omillaan

Euromaat pääsivät myöhään torstai-iltana sopuun Kreikan lainaehtojen helpottamisesta.

Kreikka on euromaiden mielestä nyt valmis ottamaan historiallisen askeleen ja palaamaan lainamarkkinoille – seisomaan omilla jaloillaan.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä hetki oli historiallinen.

– Salissa oli paljon niitä, jotka ovat olleet pitkään mukana. Kyllä sen näki, että tässä oli historian siipien havinaa, kun ratkaisu saatiin aikaan, Orpo kertoi STT:lle ja Ylelle kokouksen jälkeen Luxemburgissa.

Kreikan kriisi kärjistyi keväällä 2010, kun sijoittajat menettivät uskonsa talouslukuja vääristelleeseen maahan. Markkinoilta ei herunut enää lainaa, vaan maa tarvitsi laina-apua euromailta.

Ohjelmia kasattiin kahdeksan vuoden aikana kolme. Eurooppalaiset antoivat lainaa yhteensä 241,6 miljardia euroa.

– Tämä on ollut eri puolilla Eurooppaa, meillä kotimaassakin asia, joka on todella herättänyt kovia tunteita ja huolta siitä, miten meidän euroalueemme kestää. Nyt tämä tarina on yhdessä päätöksessään ja kaikki näyttää paremmalta, Orpo sanoi.

Euroryhmän puheenjohtaja Mario Centeno muistutti, että Kreikan onnistuminen on jatkoa muille ohjelmamaille.

– Kreikka tekee seuraa Irlannille, Espanjalle, Kyprokselle, ja omalle maalleni Portugalille, niiden euromaiden joukossa, jotka käänsivät taloutensa uuteen uskoon ja jälleen seisovat omilla jaloillaan.

Euromaat sopivat tunteja kestäneessä kokouksessaan lainaehtojen helpottamisesta, jotta Kreikan olisi helpompi vakuuttaa sijoittajat.

Velkakestävyyttä kohennettiin pidentämällä järjestyksessään toisen lainaohjelman laina-aikoja kymmenellä vuodella ja lykkäämällä takaisinmaksujen aloitusta.

Suomelle oli tärkeää, ettei lainaehtoja helpotettaisi ensimmäisen lainaohjelman osalta, jossa lainat myönnettiin Kreikalle kahdenvälisesti.

Orpon mukaan Kreikka aloittaa takaisinmaksun Suomelle vuonna 2020. Vuosittain maksettava summa on hänen mukaansa 50 miljoonaa euroa. Suomen valtio antoi Kreikalle lainaa noin miljardi euroa vuosina 2010–2012.

Suomi on antanut takauksia kriisiväline ERVV:lle noin 7 miljardia ja pääomittanut kriisimekanismi EVM:ää 1,44 miljardin verran.

Kreikka saa muutamaa miljardia suuremman viimeisen lainaerän kuin etukäteen arvioitiin.

Nyt päättyvästä ohjelmasta maksetaan Kreikalle vielä 15 miljardia euroa, kun alkuvuodesta tarpeeksi arvioitiin 12 miljardia.

Kreikan kolmas lainaohjelma oli suuruudeltaan 86 miljardia euroa, josta maa oli nostanut tähän mennessä noin 47 miljardia eli nostonvaraa oli vielä jäljellä.

Maalle varataan viimeisen lainaerän lisäksi sen verran hätävaraa, ettei maan tarvitse hakea lisärahaa markkinoilta lähes kahteen vuoteen.

Kreikan tällä tietoa viimeinen lainaohjelma päättyy 20. elokuuta.