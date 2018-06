HKScan aloittaa yt-neuvottelut – vaakalaudalla 211 työpaikkaa

Lihayhtiö HKScan aloittaa yt-neuvottelut tehostaakseen toimintaansa Suomessa. Yt-neuvottelujen piirissä ovat tuotannon ja logistiikan työntekijät Vantaan, Forssan, Mikkelin, Paimion ja Outokummun yksiköissä.

Viime vuonna avattu Rauman siipikarjayksikkö on neuvottelujen ulkopuolella, samoin kuin toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. HKScanilla on palkkalistoillaan Suomessa noin 3 000 henkilöä, joista 2 700 on työntekijöitä.

Työnantaja arvioi, että yt-neuvottelut voivat johtaa enimmillään 211 työsuhteen päättämiseen ja aiheuttaa muutoksia työsuhteisiin ja niiden ehtoihin.

– Tavoitteenamme on lisätä huomattavasti tuotannon joustavuutta ja tehokkuutta, millä haemme vahvempaa kilpailukykyä ja parempaa kannattavuutta, sanoi HKScanin tuotannosta vastaava johtaja Sami Sivuranta tiedotteessa.

HKScanin tuorein osavuosikatsaus koski tammi-maaliskuuta. Vertailukelpoinen liiketappio oli siinä yli 18 miljoonaa euroa. Yhtiö kävi yt-neuvotteluja viime vuonna ja vähensi niiden päätteeksi 160 työpaikkaa. Nämä vähennykset koskivat toimihenkilöitä.