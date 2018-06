Harley Davidson -reissumainoksesta se lähti: Marko, 40, muutti Singaporeen - "Käytännössä elän pääomatuloilla"

Global Investor lukee käyntikortissa. Marko Lipposella , 40, on 17 sijoitusasuntoa, toistasataa hehtaaria metsää sekä oma ja Singaporessa olevan yrityksen osakesalkku huolehdittavanaan.

Pörssiyritysten lisäksi Lipponen on mukana useissa listaamattomissa yrityksissä.

- Käytännössä elän pääomatuloilla eli saan osinkoja ja vuokratuloja. Singaporen yrityksestä nostan myös palkkaa.

Osakkeissa Lipponen on ollut mukana vuodesta 2009. Hän on opetellut sijoittamista askel kerrallaan. Ensin yksi asunto ja hieman tuttuja osakkeita. Sittemmin asuntoja on tullut lisää ympäri maailmaa ja osakesalkku moninkertaistanut arvonsa.

Työt ikäihmisten parissa veivät mukanaan, vaikka alun perin Marko Lipposesta piti tulla lastentarhanopettaja. Hän työskenteli armeijan jälkeen kahdeksan vuotta lähihoitajana äitinsä perustamassa Tetriahon hoivakodissa.

Yrityksen laajentuessa seuraavat kahdeksan vuotta kuluivat hoivakotien toimitusjohtajana.

Ulkomaille Lipponen päätyi nähtyään mainoksen Harley Davidson Club of Finlandin ajoreissusta Singaporeen ja Malesiaan. Lyhyen moottoripyöräilyä ja thainyrkkeilyä sisältäneen lomareissun jälkeen ei mennyt kauaa, kun hän oli Singaporen terveysministeriössä kertomassa taustastaan ja osaamisestaan.

Hoiva-alan palveluja tarjoava Fincare perustettiin Singaporeen vuonna 2014. Vuotta myöhemmin mies perheineen muutti perässä.

Nurmeksessa ja Juuassa toimineet Tetriaho, Tetritupa, Kotiniemi ja Kotirinne myytiin tänä keväänä.

Mitään muuta Lipponen ei ole sijoittajilta kuullut niin paljon kuin valittelua siitä, etteivät ole ryhtyneet hommaan aikaisemmin. Vaikka pörssikurssit ovat ailahtelevaisia, menee aikansa ennen kuin maailmanpolitiikan tapahtumilla on vaikutuksia reaalitalouteen.

- Aina voi luottaa siihen, että tietyt toimialat kestävät. Ihmiset eivät esimerkiksi lopeta syömistä tai kulje alasti.

