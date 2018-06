Ilomantsilainen tislaamo kymmenkertaistaa tuotantokapasiteetin - tiedossa mahdollisesti rekrytointeja

- Osa investoinneista on jo tehty, mutta prosessi jatkuu edelleen, tuotteen brändijohtaja Mikko Spoof kertoo.

Jos myynti jatkaa kasvuaan, on tiedossa myös rekrytointeja.

- Mitä paremmin tuote otetaan vastaan sekä kotimaissa että ulkomailla, sitä enemmän tullaan työllistämään. Jotain rekrytointeja on jo tehty. Tarkemmin en voi ottaa asiaan kantaa tässä vaiheessa, Spoof kertoo.

Tämä vuosi on ollut vilkas Nordic Premium Beveragesin tislaamolla Ilomantsissa. Yhtiön valmistama Arctic Blue Gin palkittiin alkuvuodesta maailman parhaana gininä eli Spirit of the Year -palkinnolla kansainvälisessä World Spirits Awards -kilpailussa. Arctic Blue Gin sai huippupisteidensä ansiosta myös harvinaisen Double Gold -tunnuksen. Kyseisen tunnuksen on saanut kilpailun historian aikana vain 10 giniä.

Kilpailumenestys on kantanut hedelmää. Uusia kontakteja ja tilauksia tislaamo on saanut eri puolilta maailmaa.

- Syksyllä on tarkoitus lähetä katsomaan Yhdysvaltojen markkinoita, Spoof paljastaa.

Lisäksi yhtiö on avannut markkinat Pohjoismaihin ja Viroon. Suuntana on myös Baltian maat, Saksa, Britannia ja Espanja

- Arctic Blue Ginin tuotekehittelystä vastaavan huippukokki Jaakko Sorsan ansiosta olemme saaneet jalansijaa Aasiasta, eritoten Hongkongista, Macaosta ja Singaporesta. Saamme ensimmäiset lähetykset matkaan lähiviikkoina. Kiinnostusta on ollut myös muualta Kaukoidästä, mutta eivät meidän resurssit tässä kohtaa vielä ihan kaikkialle riitä, iloitsee Spoof.