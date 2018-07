Verohallinto hakee Lehmossa toimivaa Ykköspuuta konkurssiin

Verohallinto hakee Pohjois-Karjalan Ykköspuu Oy:tä konkurssiin. Hakemus on laitettu vireille Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa huhtikuun lopulla. Käräjäoikeuden kansliasta kerrotaan, että Kontiolahden Lehmossa toimivalle Ykköspuulle on lähetetty asiassa lausumapyyntö, ja vastauksen määräpäivä on viimeistään 10. elokuuta.