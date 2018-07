Valio kokoaa "lantaekosysteemin" yhteistyöverkostoa

Tuotantoeläinten pidossa muodostuu Suomessa vuosittain noin 20 miljoonaa tonnia lantaa, jonka sisältämät ravinteet eivät tule täysin hyödynnetyksi.

Valio patentoi viime vuonna lannan käsittelyprosessin, jonka avulla ravinteet saadaan entistä tehokkaammin kiertoon. Lietelannasta saadaan puhdasta vettä sekä fosfori- ja typpilannoitejakeita.

Valio hakee nyt toimijoita mukaan lantaekosysteemiin eli verkostoon, jossa eri toimijat etsivät yhdessä paikallisia ja keskitettyjä ratkaisuja lannan käsittelyyn. Mukaan koetetaan saada monenlaisia toimijoita ja osaamista: maatiloja, teknologiatoimijoita, kaasu- ja ravinnetoimialojen yrityksiä sekä tutkijoita, rahoittajia ja viranomaisia.

Tarkoitus on helpottaa lietelannan käyttöä lannoitteena, tehostaa ravinnekiertoa ja pienentää merkittävästi ravinnevalumia.

- Yhteistyö on ainoa tapa saavuttaa hallituksen asettama kiertotaloustavoite, jonka mukaan 50 prosenttia maatilojen lannasta on prosessoitava vuonna 2025. Suomi on pitkä ja leveä maa, siksi hajautetut ratkaisut mahdollistaisivat kestävämmän toteutuspohjan, toteaa Valion alkutuotanto- ja maidonhankintajohtaja Juha Nousiainen tiedotteessa.