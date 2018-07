Saksalainen monialainen teollisuusjätti ThyssenKrupp on joutunut rajun valtataistelun keskiöön. Yhtiöstä on lähtenyt lyhyen ajan sisällä jo kaksi korkeaa johtajaa, ja perinteikkään yhtiön pilkkominen on noussut keskusteluun.

Viimeksi yhtiön jätti hallintoneuvoston puheenjohtaja Ulrich Lehner, joka on aiemmin eronneen toimitusjohtaja Heinrich Hiesingerin tavoin ollut vankka konsernin yhtenäisyyden puolustaja. ThyssenKruppilla on pitkät perinteet, ja yhtiö toimii lukuisilla sektoreilla. Se valmistaa muun muassa hissejä, sukellusveneitä, teollisuuslaitteita ja terästä.