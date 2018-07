EU on aikeissa määrätä internetjätti Googlelle useiden miljardien eurojen kilpailusakot, koska yhtiö on sulkenut kilpailijat pois Android-käyttöjärjestelmästään. Kilpailukomissaari Margrethe Vestagerin odotetaan ilmoittavan keskiviikkona, että Google on käyttänyt hallitsevaa markkina-asemaansa väärin painostaessaan puhelinvalmistajia asentamaan laitteisiin valmiiksi Googlen hakukoneen ja Chrome-selaimen.

Uutistoimisto AFP:n saamien tietojen mukaan sakko nousee miljardeihin. EU-sääntöjen mukaan Googlelle voidaan määrätä sakot jotka vastaavat enintään 10 prosenttia emoyhtiö Alphabetin liikevaihdosta, joka oli viime vuonna 95 miljardia euroa. Google on jo aiemmin saanut EU:lta 2,4 miljardin euron kilpailusakot verkkokauppatoiminnastaan.