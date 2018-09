"Me olemme nyt se, joka heiluttaa tahtipuikkoa" - Pohjois-Karjalan Kirjapaino osti Forssan Kirjapainon

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on ostanut forssalaisen painotalon Forssan Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Kauppahinta on kaksi miljoonaa euroa. - Kauppa tuo kauan kaivattuja järjestelyjä epäterveestä kilpailutilanteesta kärsineelle toimialallemme. Parasta tässä on, että me olemme se, joka heiluttaa tahtipuikkoa, toteaa PKKOYJ:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen.