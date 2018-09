Ouneva Oy osti 30 henkeä työllistävän jyväskyläläisen yrityksen koko osakekannan

Tuupovaarassa toimiva Ouneva Oy on perjantaina solmitun osakekaupan myötä Top Speed Oy:n osakekannan uusi omistaja, yritys tiedottaa. Ouneva Oy jatkaa Top Speed Oy:n liiketoimintaa Jyväskylässä.

Omistusmuutos ei vaikuta yhtiöiden operatiiviseen toimintaan. Yhtiöt jatkavat toimintaansa erillisinä osakeyhtiöinä. Top Speed Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Aarre Kankainen. Top Speed Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ouneva Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Nevalainen.

Yhtiön tiedotteen mukaan Ouneva Group vahvistaa kaupan avulla entisestään laajaa pintakäsittelyosaamistaan. Top Speed Oy:n vahvuuksia ovat Ouneva Oy:n mukaan erityisesti hyvä laaduntuottokyky vaativien valukappaleiden pintakäsittelyssä ja viimeistelyssä.

Omistusmuutos tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää Top Speed Oy:n toimintaa edelleen, ja Jyväskylän tuotantolaitokseen tullaan panostamaan kapasiteetin laajentamiseksi, Ouneva tiedottaa.

- Top Speed Oy on toimialansa edelläkävijä ja minulla on ilo toivottaa yhtiö tervetulleeksi osaksi Ouneva Groupia. Tulemme edelleen panostamaan yhtiön osaamiseen ja pitämään korkeassa arvossa sen pitkäaikaisia asiakassuhteita. Tämänkaltaiset yritysjärjestelyt ovat oivallinen lisä teknologiavalikoimaamme ja erittäin luonteva osa kasvustrategiaamme. Halusimme vielä alleviivata strategiaamme saada painevalu ja sen jälkikäsittely palvelemaan paremmin asiakkaitamme. Myös kokonaisvastuu pintakäsiteltyjen valujen toimittajana on nyt selkeästi meillä, kertoo konserninjohtaja Mikko Nevalainen tiedotteessa.

Top Speed Oy on vuonna 1989 perustettu teollisuusmaalaukseen ja pintakäsittelyyn erikoistunut yritys. Top Speed Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli noin 2,6 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 30.

Ouneva Oy on vuonna 1972 perustettu pohjoiskarjalainen perheyritys, joka toimii muun muassa sähköliitostekniikan ja ohutlevymekaniikan aloilla sekä sähköisten järjestelmien toimittajana. Ouneva Groupin yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2018 on noin 90 miljoonaa euroa ja henkilövahvuus noin 550.

Kauppahintaa osapuolet eivät kommentoi.

