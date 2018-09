Kanada taistelee aikaa vastaan saavuttaakseen sovun Naftasta USA:n kanssa

Aika uhkaa loppua kesken Yhdysvaltojen ja Kanadan välisissä neuvotteluissa vapaakauppasopimus Naftasta. Yhdysvallat on asettanut takarajaksi sunnuntain, ja maiden neuvottelijat ovat keskustelleet tiiviisti läpi viikonlopun.

Kanadan pääneuvottelija, ulkoministeri Chrystia Freeland lykkäsi puheenvuoroaan YK:n yleiskokouksessa, jotta voisi keskittyä kauppaneuvotteluihin täysillä.

Presidentti Donald Trumpin vaatimuksesta Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko aloittivat noin vuosi sitten neuvottelut Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan uudistamiseksi. Elokuun lopussa Meksiko ja Yhdysvallat pääsivät sopuun keskenään, mutta Kanadan kanssa sopua ei ole vielä syntynyt.

Yhdysvallat ja Meksiko haluavat saattaa sopimuksen voimaan ennen kuin Meksikon presidentinvaalit voittanut Andres Manuel Lopez Obrador astuu virkaansa joulukuun alussa.

Trump on sanonut, että Kanadan mukanaolo sopimuksessa ei ole välttämätöntä. Hän on aiemmin tiedottanut kongressille, että suunnitelmissa on allekirjoittaa sopimus marraskuun lopussa – oli Kanada mukana tai ei.

Näiden aikataulujen vuoksi Yhdysvaltojen ja Kanadan välisen sopimustekstin olisi oltava valmis sunnuntaina, jotta Yhdysvaltojen kongressille jäisi riittävästi aikaa sen arvioimiseen.