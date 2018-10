USA ja Kanada vahvistivat päässeensä sopuun uudesta vapaakauppasopimuksesta

Yhdysvallat ja Kanada ovat vahvistaneet virallisesti päässeensä sopimukseen uuden vapaakauppasopimuksen päälinjoista.

Uuden sopimuksen nimeksi tulee Yhdysvaltain, Meksikon ja Kanadan sopimus USMCA ja sen on tarkoitus korvata vuonna 1994 voimaan astunut Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus Nafta.

Nafta oli pitkään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hampaissa ja sopimuksen neuvotteleminen uusiksi on ollut hänen keskeisiä tavoitteitaan.

Yhdysvaltain ja Kanadan pääneuvottelijoiden mukaan uudistettu sopimus johtaa vapaampiin markkinoihin, reilumpaan kauppaan ja vahvaan talouskasvuun.

Sopimuksen voimaantulo vaatii vielä kaikkien kolmen maiden kansallisten parlamenttien hyväksynnän.

Yhdysvallat oli asettanut neuvottelujen takarajaksi sunnuntain keskiyön eli Suomen aikaa maanantain aamuseitsemän. Puhelimitse käydyissä neuvotteluissa päästiin sopuun parisen tuntia ennen takarajaa.

Kumpikin saamassa vaatimuksiaan läpi

Globe and Mailin lähteiden mukaan nyt aikaansaatu sopimusluonnos avaisi Kanadan suojeltuja ja säänneltyjä maitotuotemarkkinoita amerikkalaisille maitotuotteille, mikä oli tärkeä tavoite Trumpin hallinnolle. Samalla sopimusluonnos säilyttäisi nykyisen Nafta-sopimuksen riitojensovittelumekanismin, joka on ollut Kanadalle tärkeä. Kanada on käyttänyt riitojensovittelumekanismia haastaakseen muun muassa Yhdysvaltojen Kanadalle asettamat puutullit.

Osapuolet ovat lähteiden mukaan päässeet sopuun myös siitä, että Yhdysvallat luopuu tuontitulleista kanadalaista terästä ja alumiinia kohtaan eikä aseta tuontitulleja suurimmalle osalle Kanadan autoviennistä. Kanada taas suostuu jonkinlaisiin vientikiintiöihin.

Kanadalaiset myös saisivat tehdä jatkossa ulkomaisia verkko-ostoksia 100 dollarin arvosta maksamatta tuontiveroa, kun nykyinen raja on 20 dollaria. Kanadan vähittäiskauppasektori oli vastustanut tätä myönnytystä.

Vaikeat neuvottelut

Alkuperäinen Nafta-sopimus tuli voimaan vuonna 1994. Trump kritisoi sopimusta rajusti ja katsoi Yhdysvaltojen menettäneen sen takia paljon teollisuustyöpaikkoja.

Trumpin viime vuonna käynnistämät uudet Nafta-neuvottelut ovat edenneet nihkeästi ja monet takarajat ovat tulleet ja menneet. Elokuussa Yhdysvallat ja Meksiko löysivät kahdenkeskisen sovun, mutta Kanadan kanssa on ollut vaikeampaa. Neuvottelut ovat hiertäneet Yhdysvaltain ja Kanadan välejä, ja Trump esimerkiksi kieltäytyi kahdenkeskisestä tapaamisesta Trudeaun kanssa YK:n yleiskokouksessa viime viikolla. Trump on myös sanonut, että Kanada voidaan jättää sopimuksen ulkopuolelle.

Maanantaina uusi Nafta-sopimus on tarkoitus antaa Yhdysvaltain kongressin arvioitavaksi. Kongressille on haluttu antaa 60 päivää sopimuksen käsittelemiseen. Yhdysvaltain tavoitteena on saada sopimus allekirjoitetuksi marraskuun lopussa ennen kuin Meksikon presidentinvaalit voittanut Andres Manuel Lopez Obrador astuu virkaansa joulukuun alussa.

Uusi sopimus on vielä hyväksyttävä niin Yhdysvaltain kongressissa kuin Kanadan ja Meksikon parlamenteissakin. Asetelmat voivat muuttua, jos demokraatit nousevat kongressissa valtaan marraskuun välivaaleissa.