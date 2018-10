Sopu EU:ssa – digilehtien arvonlisävero voidaan laskea samalle tasolle kuin painettujen

EU-maiden valtiovarainministerit ovat päässeet poliittiseen sopuun, että digijulkaisujen arvonlisävero voidaan laskea samalle tasolle kuin paperilehtien ja kirjojen.

Jäsenvaltiot päättävät erikseen, käyttävätkö ne hyväksi mahdollisuutta. Suomessa sähköisissä julkaisuissa sovelletaan yleistä 24 prosentin arvonlisäverokantaa. Painettujen julkaisuiden arvonlisävero on 10 prosenttia.

Päätös vaatii vielä EU:n huippukokouksen hyväksynnän.

Kokoukseen osallistunut valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on aiemmin kertonut, että hallitus vie muutoksen läpi niin pian kuin mahdollista. On kuitenkin epäselvää, ehditäänkö muutos saada voimaan jo ensi vuoden alussa.

Medialiitto kertoo olevansa erittäin tyytyväinen valtiovarainministereiden päätökseen. Liiton mukaan keinotekoisen verokynnyksen poistaminen edistää demokratialle ja sivistykselle tärkeän media-alan digitaalista kasvua.

Mahdollisuutta sähköisten julkaisuiden arvonlisäverokannan alentamiseksi on hierottu pitkään EU:ssa. Muutos on kaatunut kerta toisensa jälkeen Tshekin vastustukseen. Maa on pitänyt direktiivimuutosta panttivankina, jotta se saisi edistettyä itselleen tärkeätä käännytetyn arvonlisäveron kokeilua.