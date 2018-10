Tanskan hallitus kaavailee bensa- ja dieselautojen myyntikieltoa vuonna 2030

Tanskan hallitus suunnittelee, että uusien bensiini- ja dieselautojen myynti lopetettaisiin maassa vuonna 2030. Pääministeri Lars Lökke Rasmussen kertoi hallituksen suunnitelmista kansankäräjien avajaisissa.

Lökke Rasmussenin mukaan kaikkien uusien autojen pitäisi vuodesta 2035 eteenpäin olla joko sähköautoja tai muuten nollapäästöisiä.

– Kuljetukset tuottavat nykyään neljänneksen Tanskan hiilidioksidipäästöistä ja suurimpien kaupunkien ilma on saastunut. Siksi asetamme selvän tavoitteen: lopettaa uusien bensiini- ja dieselautojen myynti kahdentoista vuoden kuluttua, pääministeri sanoi.

Ehdotus on osa hallituksen ilmasto-ohjelmaa, joka on määrä esitellä kokonaan ensi viikolla. Monet tanskalaispuolueet ovat esitelleet uusia ympäristöaloitteita valmistautuessaan kansankäräjien vaaleihin, jotka on järjestettävä viimeistään 17. kesäkuuta ensi vuonna.

Tanskan Autoliitto kommentoi esitystä todeten, että jos tavoitteeseen halutaan päästä, pitää kuluttajille tarjota uusia kannustimia. Liiton mielestä mallia pitäisi ottaa Norjasta, jossa sähköautoista ei peritä arvonlisäveroa tai rekisteröintimaksua. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana Tanskassa myydyistä autoista alle kaksi prosenttia oli sähkökäyttöisiä tai hybridejä. Norjassa osuus nousi viime vuonna jo yli puoleen.

Autokauppiaiden liitto huomautti vuorostaan, ettei kieltoa voi panna toimeen, ellei EU salli sitä. Sisämarkkinoilla Tanska ei voi toimia yksin, liitto totesi.

Samankaltaisia tavoitteita on asetettu tai kaavailtu muissakin maissa. Ruotsissa on myös ehdotettu vuonna 2030 alkavaa kieltoa.

Britanniassa uusien bensiini- ja dieselautojen myyntikielto on astumassa voimaan vuonna 2040 ja Ranskassa on harkittu samaa aikataulua. Saksassa kaupungit ovat saaneet luvan kieltää dieselautot keskustoissaan.

Kiinassa on myös harkittu kieltoa, mutta vuosilukua ei ole ollut vielä esillä.