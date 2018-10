Forbes arvioi, että Bezosin omaisuuden arvo on noin 140 miljardia euroa. Gates on toisena noin 85 miljardilla eurolla. Kolmannella sijalla on sijoittajaguru Warren Buffet noin 76 miljardilla eurolla.

Keväällä Bezos syrjäytti Gatesin myös Forbesin maailman rikkaimpien ihmisten listan kärjestä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy