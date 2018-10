Atrian toimitusjohtaja: Ruoan hinnan voimakasta nousua ei estä enää mikään

Atrian tarve korottaa hintoja Suomessa liikkuu vuositasolla kymmenissä miljoonissa euroissa, kun Suomen liikevaihto on noin miljardi euroa.

- Tämä on ihan vertaansa vailla oleva juttu. Jos viime vuonna tonni rehuohraa maksoi 130 euroa, nyt ollaan 200 euron tasossa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Vaikka palkkakehitys on ollut hallittua, esimerkiksi energiakustannukset ovat nousseet. Gröhnin mukaan kustannuspaineita on padottu pitkään.

Maatilojen ydinongelma on tukien lasku yhdistettynä markkinahintojen riittämättömään kehitykseen. Gröhn tuntee huolta siitä, miten suomalaisen maatalouden rakennemuutos on jo viety aika pitkälle tai käyty läpi. Tilojen määrä on vähentynyt dramaattisesti, mutta tuotannon volyymi ei ole EU-jäsenyyden 1995 jälkeen juuri muuttunut.

- On tuhannen taalan kysymys, mistä kaivetaan tuottavuutta ja kustannuskilpailukykyä.

Johtaja Gröhn kertoo, että Atrialla on Suomessa noin 400 sianlihantuottajaa, kun kymmenen vuotta sitten heitä oli vajaat 2 000.

- Jos nyt on nautatilalla on 300 sonnia ja tuotanto tuplataan 600 sonniin, yksikkökustannus ei vältämättä enää laske. Tuotetua kiloa kohti tuotannon kustannustaso on suurinpiirtein sama.

Lisää tilaajille:

"On järjetön ajatus, että siirtyisimme tuontiruokaan"

"Moni yllättyy, että olen Kiteeltä" - Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn aloitti työnsä Penttilän teurastamon tuotantolinjalla 80-luvulla