Kilpailu- ja kuluttajavirasto haluaisi tutkia Onnibus-kaupan, mutta valtuudet eivät riitä

Koiviston Auton ja Onnibusin tämänviikkoinen yrityskauppa on mahdollisesti ongelmallinen kuluttajille, sanoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV). Kauppa lisää alan keskittymistä, sillä Koiviston auto on todella iso toimija, sanoo KKV:n apulaisjohtaja Valtteri Virtanen.

– Onnibus on tuonut perinteisille bussiyhtiöille ja varmasti myös junaliikenteelle kilpailupainetta, josta kuluttajat ovat hyötyneet halvempina hintoina ja laajempana tarjontana. Nyt Onnibus yhdistyy tällaisen ison markkinatoimijan kanssa, niin siinä tämä potentiaalinen huoli on, Virtanen sanoo STT:lle.

Yleisesti kilpailun väheneminen markkinoilla voi johtaa esimerkiksi hintojen nousuun, tarjonnan vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen, Virtanen sanoo.

– Kilpailu on se, mikä pitää yllä kohtuullista hintatasoa, laadukkaiden tuotteiden tarjontaa ja vaihtoehtoja. Jos kilpailupaine vähenee, vaikutus on päinvastainen tai ainakin on riski siitä.

Virasto ei kuitenkaan voi oma-aloitteisesti ottaa Onnibus-kauppaa tutkittavakseen, sillä osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ei ole tarpeeksi suuri. Virasto voi tutkia itsenäisesti vain sellaiset kaupat, joiden osapuolten liikevaihdot ovat yhteensä yli 350 miljoonaa euroa ja molemmilla kaupan osapuolilla on Suomesta yli 20 miljoonan liikevaihto.

– Ongelma on, ettei se (Onnibus-kauppa) tule meille tutkittavaksi ja näin me emme osaa sanoa, että onko se kuluttajille ja kansantaloudelle ongelma.

Viraston mukaan liikevaihtorajat ovat Suomen mittakaavassa korkeat. KKV katsoo, että sen toimivaltuuksia pitäisi laajentaa niin, että se voisi tutkia myös pienempiä kauppoja, jos niiden epäillään voivan aiheuttaa ongelmia kilpailulle ja kuluttajille.

Koiviston Auto kertoi torstaina ostaneensa Onnibus.comin koko osakekannan. Kauppahintaa ei kerrottu julkisuuteen.