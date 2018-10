Endomines nostaa ennustettaan tuotannosta

Pampalossa kultaa louhiva kaivosyhtiö Endomines nostaa tuotantoennustettaan. Ilomantsin kultalinjalta on löytynyt tammi-syyskuussa odotettua enemmän kultaa.

Tammi-syyskuussa yhtiö tuotti 303,5 kiloa kultaa, mikä ylittää edellisen vuoden tuotannon vastaavana ajanjaksona 4,1 kilolla. Yhtiö on ylittänyt myös aiemmin antamansa tuotantoennusteen, joka oli 270-300 kiloa.

- Kullan tuotantomme sekä kolmannella neljänneksellä että tammi-syyskuussa on ylittänyt odotuksemme. Tämä on merkittävää etenkin, koska henkilöstömme on joutunut tekemään työtä viime kuukaudet tietäen, että tuotanto Pampalossa keskeytyy kuluvana syksynä, Endominesin toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde sanoo yhtiön tiedotteessa.

- Lisäksi kiviolosuhteet kaivoksessa ovat suurimman osan vuotta olleet hyvin haastavat, minkä vuoksi malmin turvallinen ja tehokas louhinta on vaatinut erityistä huolellisuutta kaikilta tuotantoon osallistuneilta. Haluankin vilpittömästi kiittää koko Pampalon henkilöstöä heidän sitoutumisestaan ja menestyksellisestä työstään vallitsevissa olosuhteissa, hän jatkaa.

Kolmannen neljänneksen kullan tuotanto oli 81,6 kiloa. Siihen vaikutti Endominesin aiemmin ilmoittama päätös tuotannon väliaikaisesta keskeytyksestä Pampalon kaivoksella syyskuun loppuun mennessä. Malmin louhinta Pampalossa päättyi väliaikaisesti 14. syyskuuta.

Yhtiön mukaan keskeyttämispäätöksestä johtuen louhitun malmin määrä oli huomattavasti pienempi kuin vuotta aiemmin, mutta vähäistä malmin määrää kompensoi osin syötteen korkeampi kultapitoisuus, joka oli keskimäärin 3,9 grammaa tonnia kohti.

Syyskuun lopussa Endominesilla oli vielä noin 6 000 tonnin malmivarasto, joka rikastetaan lokakuun aikana. Tästä johtuen vuoden kokonaistuotannon arvioidaan nousevan 312-320 kilogrammaan.

