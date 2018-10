Autojätti Ford aikoo vähentää työntekijöitä ympäri maailman

Amerikkalainen autonvalmistaja Ford aikoo vähentää työpaikkoja maailmanlaajuisesti.

Fordin tavoitteena on luoda dynaamisempi työympäristö ja parantaa kilpailukykyään. Ford ilmoitti suunnitelmasta perjantaina mutta ei kertonut, kuinka paljon työpaikkoja on katoamassa. Fordilla on ympäri maailman noin 200 000 työntekijää

Huhtikuussa Ford yllätti monet asiantuntijat kertomalla tavoittelevansa mittavia säästöjä ja aikomalla lopettaa monien henkilöautomallien myynnin Yhdysvalloissa. Heinäkuussa Ford ilmoitti suunnittelevansa yhtiön toimintojen merkittävää uudelleenjärjestelyä. Silloin yhtiö ei kertonut, johtaako se irtisanomisiin.

Fordin mukaan sen tulos on kärsinyt noin miljardilla dollarilla presidentti Donald Trumpin asettamien teräs- ja alumiinitullien takia, kun autoissa käytettävän teräksen hinta on noussut.