EU:n ympäristöministereillä kuumat paikat Luxemburgissa

Harvoin EU:n ympäristöministerien kokouksella on näin osuva ajoitus kuin tänään.

28 maan ympäristöministerit pääsevät tuoreeltaan ottamaan kantaa eilen julkaistuun ilmastoraporttiin. Suomesta paikalla on ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.).

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC arvioi eilen, että ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vaatii nopeita ja vaativia toimia. Jo puolentoista asteen lämpenemisellä olisi raportin mukaan vakavia seurauksia.

EU-maat arvioivat tänään tavoitteitaan joulukuussa Puolan Katowicessa pidettävään YK:n ilmastokokoukseen. Kokouksessa maailman maat arvioivat Pariisin ilmastosopimuksen toteutumista.

Vajaa kolme vuotta sitten solmitussa Pariisin ilmastosopimuksessa 195 valtiota sitoutui siihen, että ilmaston lämpeneminen rajoitetaan selvästi alle kahden asteen esiteolliseen aikaan verrattuna. Lämpötilan nousu pyritään pitämään puolessatoista asteessa.

Konkreettisin asia tänään ympäristöministerien pöydällä on uusien autojen hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen. EU-maat ovat asettamassa velvoitteen päästöjen vähentämiseksi.

Komissio on ehdottanut, että uusien autojen päästöjen pitäisi olla 30 prosenttia pienemmät vuoteen 2030 mennessä. Parlamentti äänesti omaksi tavoitteekseen viime viikolla 40 prosenttia. Vertailuvuotena käytettäisiin vuotta 2021.

Neuvoston pöydällä on tänään puheenjohtajamaa Itävallan ehdotus, 35 prosenttia. EU-virkamies arvioi maanantaina, että sille löytyy tukea, mutta toisaalta asia on vaikea monille jäsenmaista. Toiset tyytyisivät komission esitykseen, kun taas moni toivoisi enemmän kunnianhimoa. Kunnianhimon puolesta on puhunut myös Suomi.

Neuvottelut päästörajoista jatkuvat neuvoston jälkeen EU:n kolmikannassa eli neuvoston, parlamentin sekä komission kesken.