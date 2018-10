EU on ottanut käyttöön yhtenäiset polttoainemerkinnät uusien autojen polttoaineluukuissa ja jakelupumpuissa, kertoo Trafi. Merkinnät tulevat käyttöön myös muutamissa EU:n ulkopuolisissa maissa.

Bensiinin merkki on ympyrä, jonka sisällä kerrotaan polttoaineiden erilaiset etanolipitoisuudet. Dieselin merkki on neliö, jonka sisällä olevasta luvusta ilmenee uusiutuvan komponentin osuus. Kaasumaisten polttoaineiden merkki on vinoneliö.

– On hyvä huomata, että uusissa merkinnöissä dieseliä kuvaavan neliön keskellä on B-kirjain, joka osoittaa biokomponenttien osuutta samalla tavoin kuin E-kirjain osoittaa bensan etanolipitoisuutta, kertoo Trafin erityisasiantuntija Keijo Kuikka.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Standardi koskee kaikkia polttomoottorilla käyviä autoja, myös hybridejä. Henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen lisäksi uudet merkinnät tulevat mopoihin ja moottoripyöriin.

Merkinnät tehdään autoihin ja kaksipyöräisiin ajoneuvoihin jo tehtaalla. Autoalan Keskusliiton mukaan autovalmistajat eivät suosittele merkintöjen lisäämistä jälkikäteen vanhempiin autoihin.

Huoltoasemilla olevissa merkinnöissä on jatkossakin tilaa muille polttoaineen laatua kuvaaville tiedoille, muun muassa oktaaniluvulle ja polttoainestandardille sekä polttoaineen kaupalliselle nimelle.

Erityistä hyötyä ulkomailla

Yhtenäisten merkintöjen tavoitteena on, että autoilija osaa kaikissa tilanteissa valita ajoneuvoonsa sopivan polttoaineen. Autoalan Keskusliitto arvioi, että polttoainevalikoiman laajentuessa ja erilaisten sekoituspolttoaineiden yleistyessä yhtenäiset merkinnät ovat erityisen tarpeellisia.

– Ehdotonta hyötyä uusista merkinnöistä on muualla Euroopassa autolla liikuttaessa, sillä niiden avulla voi helposti varmistaa tankkaavansa sopivaa polttoainetta vieraammankin näköisiä merkintöjä omaavilla huoltoasemilla, Trafin Kuikka sanoo.

Suomessa väärän polttoaineen tankkaaminen on harvinaista. Tapauksia arvioidaan olevan joitakin tuhansia vuodessa. Suurimmassa osassa bensiiniä on tankattu epähuomiossa dieselautoon, koska bensiinipistooli on pienempi ja mahtuu hyvin dieselauton tankkiin.

Autoalan Keskusliitto varoittaa, että väärän polttoaineen tankkaamisesta aiheutuu moottorivaurioita, joita ajoneuvon vakuutukset eivät pääsääntöisesti korvaa.