Audi maksaa Saksassa 800 miljoonan euron sakot päästöhuijauksesta

Saksassa autonvalmistaja Audi maksaa 800 miljoonan euron sakot dieselautojen päästöhuijauksesta. Syyttäjät ovat määränneet sakot dieselmoottoreita koskevista määräyksistä poikkeamisesta.

Audin emoyhtiö Volkswagen on ilmoittanut tänään, ettei riitauta sakkoja. Yhtiön mukaan miljoonasakot näkyvät tämän vuoden tulosraportoinnissa.

Volkswagen myönsi syksyllä 2015 huijanneensa dieselautojen päästömittauksissa. Päästömanipulointi koski maailmanlaajuisesti noin 11 miljoonaa autoa.

Päästöhuijausskandaalin arvioidaan maksaneen Volkswagenille jo yhteensä yli 27 miljardia euroa.

Useita päästöhuijauksiin liittyviä oikeusjuttuja on edelleen auki. Syytteet on nostettu lukuisia konsernin johtajia vastaan, listalla on muun muassa Volkswagenin entinen toimitusjohtaja Martin Winterkorn.

Audin toimitusjohtaja Rupert Stadler sai potkut tässä kuussa. Stadler pidätettiin kesäkuussa, sillä syyttäjien mukaan oli olemassa vaara, että hän yrittäisi peitellä todisteita. Stadleria vastaan oli aiemmin nostettu syytteet petoksesta ja asiakirjojen väärentämisestä.