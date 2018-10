Danske Bankin "kruununprinssi" ei kelvannut valvojalle – toimitusjohtajan etsintä jatkuu

Rahanpesujupakassa ryöpytetty Danske Bank ei saa alkuperäistä ehdokastaan uudeksi toimitusjohtajaksi. Tanskan finanssivalvonta on linjannut, että 40-vuotias Jacob Aarup-Andersen on liian kokematon tehtävään.

Danske Bank ilmoittaa jatkavansa toimitusjohtajahakua löytääkseen seuraajan norjalaiselle Thomas Borgenille, joka erosi Dansken rahanpesusotkun takia.

– Hallitus oli yksimielinen tukiessaan Aarup-Andersenin valintaa, vaikka olikin tietoinen siitä, että olisi ollut toivottavaa, että hänellä olisi joillakin alueilla ollut pitempi kokemus, sanoi hallituksen puheenjohtaja Ole Andersen.

Aarup-Andersen on työskennellyt Dansken palveluksessa vuodesta 2012, ja hänet on monesti nähty "kruununprinssinä", jonka nousu toimitusjohtajaksi on vain ajan kysymys. Hän johtaa tällä hetkellä Dansken Wealth Management -liiketoiminta-aluetta, joka hoitaa yritysten ja rikkaiden yksityishenkilöiden varallisuutta. Hän jatkaa tässä tehtävässä.

Finanssivalvonta ei kommentoinut asiaa, koska Danske Bank veti ehdotuksensa pois käsittelystä ennen kuin siitä oli saatu lopullista päätöstä.

Danske Bankin väliaikaisena toimitusjohtajana jatkaa Jesper Nielsen.

Uutinen toimitusjohtajahaun jatkumisesta painoi pankin kurssia Kööpenhaminan pörssissä. Tänä vuonna pankin osake on vaipunut rahanpesujupakan takia yli 40 prosenttia.