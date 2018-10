Abloy automatisoi toimintojaan noin viiden miljoonan euron investoinnilla

Yksi Pohjois-Karjalan teollisuuden lippulaivoista on Abloy. Tuotantojohtaja Mikko Saastamoinen kertoo, että tehtaalla on menossa kokonaisuudessaan 4,5–5 miljoonan euron investointi. Uudistuksen yhteydessä kehitetään varastoautomaatiota ja logistiikkaa.

Miten tekoäly ja robotiikka näkyvät yhtiön tuotannossa?

– Automaatio on päädraiverimme. Tehtaalla on tällä hetkellä käytössä 34 robottia. Ensimmäiset robotit tulivat taloon yli 20 vuotta sitten. Tämä puoli on katsottu tärkeäksi ja pyrimme jatkuvasti etsimään kohteita, joita voisi automatisoida.

Miksi lukkoja kasataan yhä käsin?

– Kaikkia tuotteitamme ei ole suunniteltu automatisoitaviksi, tosin uusissa tuotteissa tämä on pyritty ottamaan huomioon jo heti suunnitteluvaiheessa. Abloylla on vientiä yli 90 maahan, ja jokaisella markkina-alueella on omat standardinsa. Tämä tuo myös omat hankaluutensa tuotesortimentin laajuuden takia, koska automaatio vielä tänäkin päivänä vaatii volyymiä.

– Sen sijaan osavalmistuspuolella on automaatiota enemmän. Mainittakoon vaikka messinkiriippulukkorunkolinja, jossa toisesta päästä syötetään profiilitankoa sisään ja toisesta päästä tulee ulos riippulukkorunko.

Saastamoisen mukaan Abloy pyrkii automatisoimaan myös tietovirtoja koko yrityksen tasolla. Periaatteena on, että tieto kirjataan järjestelmään vain kerran ja se siirtyy automaattisesti järjestelmistä toisiin. Kun asiakas tekee tilauksen, se vahvistetaan automaattisesti asiakkaalle ja tuotanto käynnistyy ilman ylimääräistä työtä.

– Sen sijaan tuotannossa pyörii vielä papereita, mutta paperittomuus on tulevien vuosien kehitysprojekteja.

Abloy työllistää tällä hetkellä Suomessa 700 työntekijää.

– Tärkein tavoite toimintojen tehostamisessa on varmistaa kilpailukykymme globaaleilla markkinoilla. Sillä varmistetaan työpaikat myös tulevaisuudessa Suomessa, ja meidän tapauksessa erityisesti Joensuussa.

