Rakennusyhtiö Lehto Group on antanut tulosvaroituksen. Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto kasvaa tänä vuonna aiempia arvioita vähemmän ja että liikevoitto suhteessa liikevaihtoon jää ennakoitua pienemmäksi. Arvio on nyt, että liikevaihto kasvaa tänä vuonna 20–25 prosenttia verrattuna viime vuoteen ja että liikevoitto on 5–6 prosenttia liikevaihdosta.

Taustalla ovat vaikeudet julkisia palvelutiloja rakentavassa Hyvinvointitilat -palvelussa sekä korjausrakentamisessa. Hyvinvointitilahankkeiden käynnistäminen on viivästynyt. Korjausrakentamisen puolella Lehto tekee putkiremontteja ja peruskorjauksia. Yksikössä on ollut useita tappiollisia projekteja. Lehto kertoo siksi harkitsevansa luopumista korjausrakentamisen kannattamattomista osista. Päätöksiä tehdään vuoden loppuun mennessä.