Ilmarinen odottaa nousukauden päättyvän ensi vuonna

llmarinen ennustaa talouskasvun hidastuvan ensi vuonna alle 1,5 prosenttiin. Kasvun hidastuminen on seurausta sekä kansainvälisen talouden heikkenevistä näkymistä että kotimaisten investointien ja erityisesti rakentamisen hiipumisesta.

– Kyseessä ei ole taantuma, mutta kuitenkin niin merkittävä talouskasvun hidastuminen, että varsinaisen nousukauden voi katsoa toistaiseksi päättyneen, sanoo Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander tiedotteessa.

Ennusteessa kerrotaan, että talouskasvun hidastumisessa tärkeimmät taustatekijät ovat kansainvälisessä talouskehityksessä. Rahapolitiikka kiristyy ja keskuspankkielvytystä vähennetään, ja lisäksi poliittiset riskit lisäävät epävarmuutta osakemarkkinoilla. Kotimaassa hiipumista ennakoivat erityisesti rakennusinvestointien pieneneminen sekä kuluttajien luottamuksen kääntyminen laskuun.

– Uusia rakennuslupia on myönnetty tänä vuonna aiempaa vähemmän, mikä ennakoi sekä rakentamisen että kokonaisinvestointien kääntyvän ensi vuonna pakkaselle. Kuluttajien luottamus on edelleen korkealla, mutta sekin on kääntynyt alaspäin, Kiander sanoo.

Ilmarisen ennusteen mukaan kuluva vuosi on kolmas perättäinen ja samalla nykyisen nousukauden viimeinen nopeamman kasvun vuosi. Bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 2,5 prosenttia, mikä johtuu tasaisen hyvästä kehityksestä viennissä, investoinneissa ja kulutuksessa.

Viennin kasvun odotetaan jatkuvan vielä ensi vuonna, mutta syynä on suurten laivatoimitusten ajoittuminen vuoteen 2019. Myös työllisyyden ennustetaan jatkavan kasvuaan, mutta siinäkin nopeimman kasvun vaihe on jo ohitse.