Myös Suomeen jätetty tutkintapyyntö Nordeaa koskevasta rahanpesuepäilystä

Keskusrikospoliisi on saanut tutkintapyynnönkoskevasta rahanpesuepäilystä. KRP vahvistaa tiedon tutkintapyynnön saapumisesta Twitter-tilillään . KRP ei kommentoi asiaa tässä vaiheessa enempää.

Tutkintapyynnön on tehnyt Hermitage Capital Management -rahasto. Rahaston perustaja Bill Browder sanoo Twitterissä, että rahanpesuepäily koskee yli 200 miljoonan euron varoja 527 tilillä Suomen Nordeassa.

Ruotsin, Tanskan ja Norjan viranomaiset saivat vastaavat pyynnöt jo viime viikolla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Browder sanoi viime viikolla Ylen haastattelussa, että rahanpesun takana on järjestäytynyt rikollisryhmä, joka toimii yhteistyössä venäläisten viranomaisten kanssa.

Browder on tunnettu Kreml-kriitikko, ja hän on nostanut esille Venäjän korruptiota ja talousrikollisuutta. Hänen rahastonsa asioita hoitanut asianajaja Sergei Magnitski kuoli epäselvissä oloissa tutkintavankeudessa Venäjällä 2009 syytettyään Venäjän sisäministeriötä laajasta veronkierrosta. Yleinen oletus on, että Magnitski hakattiin kuoliaaksi.

Magnitskin mukaan sai nimensä Yhdysvaltojen laki, joka kieltää ihmisoikeusrikoksiin syyllistyneiltä pääsyn Yhdysvaltoihin ja mahdollistaa heidän varojensa jäädyttämisen.

Hermitage Capital Management vinkkasi taannoin myös Danske Bankin Viron-yksikön epäillystä rahanpesusta. Jupakan tutkimukset ovat käynnissä monessa maassa.

Nordea kommentoi niukasti

Nordea kertoi viime viikolla olevansa tietoinen rahaston tekemistä ilmoituksista, mutta muutoin konserni pysytteli niukkasanaisena tapauksesta.

– Aina, kun havaitsemme epäilyttäviä tilitapahtumia, raportoimme niistä viranomaisille, jotka päättävät jatkotutkimuksista. Pankkisalaisuutta koskevien lakisääteisten vaatimusten vuoksi emme voi kommentoida yksittäisiä asiakkaita, Nordean laatimassa kannanotossa sanottiin tuolloin.