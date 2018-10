Mediakonserni Sanoman operatiivinen liikevoitto nousi heinä-syyskuussa 91 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 81 miljoonasta eurosta. Kasvua kertyi 12 prosenttia. Liikevaihto kohosi 3 prosenttia 393 miljoonaan euroon. Sanoma on nostanut arviotaan tämän vuoden tuloskehityksestä.

– Pääasiallinen syy parempiin näkymiin on Media Netherlandsin ja Learningin liiketoiminnan ja kannattavuuden hyvä kehitys Media Finlandin kehityksen ollessa vakaata, kertoo toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

Hollannin yksikön kannattavuutta on nostanut se, että Sanoma pääsi eroon televisioyhtiö SBS:stä. Kannattavuus on kohentunut merkittävästi, vaikka yksikön liikevaihto on ollut lievässä laskussa.

– Media Netherlandsin toiminnassa näkyvät nyt täysimääräisesti viime vuoden heinäkuussa toteutuneen SBS:n myymisen jälkeen virtaviivaistetun organisaation tuomat hyödyt, Duinhoven sanoo.

Oppimateriaaleissa kannattavuus nousi, vaikka liikevaihto laski Puolassa. Sanoma on vallannut Puolassa markkinaosuutta, minkä vuoksi liikevaihto supistui odotettua lievemmin.

Festivaaleja ja kesätapahtumia

Suomessa Sanoman toiminnassa oli uutta festivaali- ja tapahtumaliiketoiminta. Kesän huippusesonki oli Duinhovenin mukaan myynnillä, kävijämäärillä ja asiakastyytyväisyydellä mitattuna menestys, tosin liiketoiminnan kannattavuus oli hieman odotettua alhaisempi.

– Kolmannella vuosineljänneksellä Ruudun ja Helsingin Sanomien digitaalisten tilausten määrä kasvoi, kun taas aikakauslehtitilausten määrä laski. Painetun mainonnan markkinoihin kohdistui edelleen paineita, Duinhoven kertoo.

Suomessa kasvuun vaikutti myös jääkiekon SM-liigan televisiointioikeuksista luopuminen.

Sanoma on STT:n pääomistaja.