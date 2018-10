Metsäyhtiö UPM jatkoi tulosparannustensa sarjaa heinä-syyskuussa. UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto nousi heinä-syyskuussa 20 prosenttia 420 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 351 miljoonasta eurosta. Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 2,65 miljardiin euroon.

– Kolmannen neljänneksen tulos oli erinomainen, mikä asettaa rimamme uudelle tasolle. Asiakaskysyntä jatkui terveenä. Onnistuimme nostamaan myyntihintoja lähes kaikissa liiketoiminnoissa, kertoo toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Hänen mukaansa yhtiön kuudesta liiketoiminta-alueesta viidessä hinnankorotukset riittivät kompensoimaan nousseet tuotantokustannukset.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Pesosen mukaan eniten tulostaan paransi sellu-, biopolttoaine- ja sahayksikkö UPM Biorefining. Papereissa tulos oli hyvä ja vakaa, sillä yhtiö onnistui kompensoimaan nousseet tuotantokustannukset ja alemmat toimitusmäärät hintojen korotuksilla.

– Kaiken kaikkiaan UPM on erinomaisessa kunnossa ja valmis tarttumaan biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin luoda arvoa ja kasvattaa liiketoimintaa, Pesonen kehuu.

Uudet hankkeet etenevät

Yhtiön uusista hankkeista Uruguayn uuden sellutehtaan valmistelut etenevät. Pesosen mukaan rannikolle johtavan rautatien kilpailutus on loppuvaiheessa ja tarjouskilpailu sataman osalta on alkanut. UPM on toimittanut tehtaan ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnin viranomaisille.

– Seuraavaksi odotamme konkreettisia edistysaskelia liittyen infrastruktuurin rakentamiseen ja työehtokäytäntöihin, Pesonen sanoo.

Valmistelut jatkuvat myös teollisen mittakaavan biokemikaalijalostamon rakentamiseksi Saksaan.