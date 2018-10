Harri Välimäki siirtyy metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan johtoon

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan uudeksi johtajaksi on valittu kontiolahtelainen metsänhoitaja Harri Välimäki, 46. Hän on työskennellyt puolentoista vuoden ajan Lieksan Teollisuuskylä Oy:n ja Lieksan Kehitys Oy:n toimitusjohtajana ja aloittaa metsänhoitoyhdistyksessä (mhy) 7.1.2019.

Aiemmin Välimäki on toiminut muun muassa kehitysjohtajana Joensuun Tiedepuistossa.

Mhy:n nykyinen toiminnanjohtaja Pekka Nuutinen on irtisanonut työsuhteensa päättymään ensi maaliskuun lopussa. Nuutinen, 54, suunnittelee jatkavansa kotitilansa metsien hoitajana Lieksassa, joskaan mitään ei ole kiveen hakattu.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Vuonna 2012 mhy Pohjois-Karjalassa aloittaneen Nuutisen aikana Suomen mhy-kentässä on tapahtunut runsaasti uudistuksia, kuten pakollisen metsänhoitomaksun muuttuminen vapaaehtoiseksi jäsenmaksuksi.

Mhy Pohjois-Karjala toimii koko maakunnan sekä Uukuniemen alueella. Yhdistyksen palveluksessa on 55 toimihenkilöä, toimipaikkoja on 13 ja liikevaihto on noin 13 miljoonaa euroa vuodessa.

Johtajan paikkaa haki 18 henkilöä, joista kolme haastateltiin.

Lieksan Kehitys Oy:n hallitus tekee alustavia päätöksiä toimitusjohtajan paikan täyttämisestä ensi viikolla.