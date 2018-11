"Ei karaokea" - Ison Myyn kivijalkaan uusi olut- ja drinkkibaari

- Avaamme marraskuun aikana, kun vain saamme luvat, toteaa yksi Tulikuuma Kumpu Oy:n omistajista Santtu Kankkunen.

Yrityksellä on 15 ravintolaa eri puolilla Suomea, pääosin Itä-Suomessa. Joensuussa toimiva Suvannon Santra kuuluu samaan ravintolaryppääseen.

Happy Bar Huuma on avoinna aamusta iltaan maanantaista lauantaihin.

- Karaokea ravintolaan ei tule, vaan kyseessä on ennemmin paikka, jossa voi juoda käsityöläisoluita ja hienoja drinkkejä. Tämä on ensimmäinen tämäntyyppinen ravintolamme. Liiketila houkutteli kokeilemaan, sillä paikka on kaupungin paras. Olemme siinä ikään kuin välistävetäjinä Bepopin ja Glorian välissä, tuumaa Kankkunen.

Uuden ravintolan ravintolapäällikkönä toimii Jenni Ihanus.

Tulikuuma Kumpu Oy:llä on ravintoloita Lahdessa, Oulussa, Kuopiossa, Varkaudessa, Leppävirralla, Pieksämäellä, Mikkelissä, Savonlinnassa ja Jyväskylässä. Yrityksen kotipaikka on Leppävirralla.