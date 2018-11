Siivousalalla iso kauppa - Puhdas Ilo Oy osti Kodin Helgan liiketoiminnan

Siivouspalveluita tarjoava Puhdas Ilo on ostanut Kodin Helga Oy:n liiketoiminnan, yritykset kertovat tiedotteessa. Kaupan myötä syntyy iso paikallinen siivouspalveluita tarjoava yritys. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2017 oli noin 1,7 miljoonaa euroa.

Yrityskauppa vahvistaa Puhtaan Ilon asemaa siivous- ja pesula-alalla Pohjois-Karjalassa. Kaupan seurauksena Puhtaan Ilon koko lähes kaksinkertaistuu, kun Kodin Helgan 17 työntekijää siirtyvät vanhoina työntekijöinä Puhdas Ilo Oy:n palvelukseen. Osapuolet eivät julkistaneet kauppahintaa.

– Kodin Helga on alueellamme arvostettu ja tunnettu palveluntarjoaja. Meille on kunnia jatkaa brändin kehittämistä osana Puhdasta Iloa, kertoo toimitusjohtaja Suvi Toivola.

– Samalla tämä avaa uusia mahdollisuuksia kehittää palveluitamme sekä asiakkaan että henkilöstön näkökulmasta entistäkin paremmiksi, Eeva-Leena Lappalainen, toinen omistajista, iloitsee.

Yrityskauppa koskee Kodin Helgan liiketoimintoja. Myyjinä ovat Kodin Helgan pitkäaikaiset yrittäjät Kari ja Maija Kuronen. Kuroset päätyivät yrityskauppaan todettuaan, ettei perhepiiristä löydy yritystoiminnan jatkajaa.

– Meillä on Suvin ja Eeva-Leenan kanssa yhteiset arvot ja toimintatavat, ja olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä. Yhteinen tahtotila yrityskaupalle löytyi nopeasti, toteaa Maija Kuronen.

– On hienoa, että meille rakas yritys, työntekijät ja asiakkaat jäävät hyviin, paikallisiin käsiin.

Kodin Helga on Pohjois-Karjalassa tunnettu ja arvostettu toimija kotityöpalveluissa. Puhdas Ilo jatkaa kotityöpalveluita Kodin Helga -nimellä. Myös Puhtaan Ilon nykyisiä kotityöpalveluasiakkaita palvellaan jatkossa Kodin Helga -brändin alla. Puhtaan Ilon yrityssiivoukset ja pesulapalvelut jatkuvat ennallaan.

– Haluamme paikallisena yrityksenä uida vastavirtaan yleistä kehitystä, jossa ulkopuoliset isot pelurit ostavat markkinoilta pois pienet ja paikallisuus katoaa ja tilalle tulee etäjohto. Kauppa antaa paremmat edellytykset luoda paikkakunnan voimin kannustavia työpaikkoja, jotka palvelevat tyytyväisiä asiakkaita, Toivola toteaa tiedotteessa.

Puhdas Ilo Oy on joensuulainen siivous- ja pesula-alan yritys, joka on vajaassa kolmessa vuodessa kasvanut yli 30 henkilöä työllistäväksi yritykseksi. Yrityksen omistavat liperiläinen Suvi Toivola, 35, ja joensuulainen Eeva-Leena Lappalainen, 50. Yritys on aiemmin kasvanut yritysostojen kautta noin kolme vuotta sitten, kun Toivolan ja Lappalaisen yritykset fuusioitiin. Samalla yritys osti Elapesu Oy:n ja Pielisen siivouspalvelu Oy:n liiketoiminnat.

Kodin Helga Oy puolestaan on vuonna 2006 perustettu joensuulainen kotityöpalveluita tarjoava yritys.