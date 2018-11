Väitös: Metsästysmatkailun perusteena eri tekijät

Suomalaisilla metsästäjillä on erilaisia syitä metsästysmatkailuun; metsästäjät eivät ole motivaatioiltaan yksi yhtenäinen ryhmä. Tämä ilmenee kauppatieteiden maisteri Jarno Sunin väitöstutkimuksesta.

Suomalainen metsästysmatkailija tekee Sunin mukaan sitä useampia matkoja mitä motivoituneempi hän on kehittämään omia taitojaan, viettämään aikaa perheensä kanssa ja rentoutumaan.

Vakavasti harrastukseensa suhtautuvat metsästäjät matkustavat muita todennäköisemmin. Nykyään metsästäjät joutuvat matkustamaan pitkiä matkoja jopa kotimaassa voidakseen osallistua harrastukseensa.

Tavanomaisessa metsästyksessä metsästäjiä kiinnostavat luonnosta nauttiminen sekä metsästys koiran kanssa. Ulkomailta haetaan taas uusia kokemuksia ja maisemia, uudenlaisia metsästystapoja sekä kontakteja uusiin ihmisiin. Matkailuun motivoivat metsästystaitojen kehittäminen sekä muut koulutukselliset elementit, jotka voivat edistää metsästysharrastusta.

Suni tarkastelee väitöksessään harrastematkailijoiden matkustusmotiiveja, jotta voidaan ymmärtää paremmin, mitkä asiat houkuttavat ihmisiä matkustamaan vapaa-ajan harrastusten vuoksi.

Jarno Sunin matkailun markkinoinnin ja johtamisen alaan kuuluva väitöskirja, Understanding the travel motivation of a serious leisure tourist - Hunting tourism as an example, tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 9.11.