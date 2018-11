Väitös: Pitkäikäiset puutuotteet ovat hyviä hiilinieluja

Väitöstutkimuksen mukaan pitkäikäiset puutuotteet tarjoavat mahdollisuuden ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, koska ne ovat merkittäviä hiilen varastoijia eli hiilinieluja. Esimerkiksi rakentamisessa puu voi korvata energiaintensiivisiä materiaaleja, kuten betonia ja terästä, väitöstiedotteessa todetaan.

Liettualainen M.Sc. Gediminas Jasinevičius tarkastelee tutkimuksessaan erilaisia puuhun sitoutuneen hiilen laskentamalleja. Väitöstutkimuksen perusteella Jasinevičius päätyy suosittelemaan puun monipuolista käyttöä ja puun ohjaamista energiantuotannon sijaan pitkäikäisten puutuotteiden valmistukseen.

Tutkimuksen mukaan metsien käyttöä voidaan lisätä niin, että metsäekosysteemi säilyy monipuolisena, mutta tämä edellyttää haastavaa tutkimustyötä. Laskelmat osoittavat, että kasvava puuntuotanto ja pitkäikäisten puutuotteiden käyttö voivat saada aikaan myönteisiä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia ja hillitä samalla ilmastonmuutosta.

Väitöksen mukaan puuhun sitoutuneen hiilen laskentamalleja tulisi laajentaa niin, että niissä otetaan huomioon myös puun ulkomaankauppavirrat. Eri maiden malleja pitäisi myös yhtenäistää sopimalla kansainvälisesti yhtenäisistä menettelytavoista.

Gediminas Jasinevičiusin ympäristöpolitiikan alaan kuuluva väitöskirja, The role of wood products in climate change mitigation. Carbon accounting methods and scenario analysis in two European countries, tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 9. marraskuuta.