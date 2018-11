Pohjois-Karjalan Yrittäjät palkitsi yrittäjiä maakunnallisessa juhlassa - Enon vuoden yrittäjänä palkittiin Md Nazrul Islam

Enon vuoden yrittäjä: Md Nazrul Islam

Perustelut: Enon vuoden yrittäjä on ystävällinen, monipuolinen osaaja, kielitaitoinen ja uuttera tekijä. Hänellä on vankka ja laaja kokemus ravintola-alalta. Hän on toiminut kokkina muun muassa Italiassa neljä vuotta ja samoin Englannissa. Hän aloitti yritystoiminnan toiminimellä Suomessa 2010 Enossa. Yritystoiminnan laajentaminen on ollut hallittua. Nykyisin hän omistaa tai on osakkaana kolmessa ravintolassa: Dona Enossa, Taj Mahal Ilomantsissa ja Rosamarino Joensuun keskustassa. Kaikissa ravintoloissa saa myös erittäin maittavaa intialaista ruokaa. Juuri tästä ruuasta hänet tunnetaan ympäri maakuntaa. Työllistää osakaskaverin lisäksi kolme henkilöä. Pääyhtiön nimi on Naurah Foods Ay.

Joensuun vuoden yrittäjä: Karelia-Ikkuna Oy

Yrityksen omistavat: Perustajajäsen Kauko Ahtonen hallituksen puheenjohtaja, muut osakkaat Kaukon poika Otto Ahtonen toimitusjohtaja sekä lapset Elli Ahtonen ja Juuso Ahtonen, perustajajäsen Vesa Silvennoinen ja hänen poika Ari Silvennoinen.

Perustelut: Vuoden Yrittäjä -palkinnon saaja on osoittanut toiminnassaan jatkuvuutta ja toiminta on vankalle pohjalle rakennettu. Yrityksen toimintaa kehitetään aktiivisesti, vaikka perustoiminta on kannattavaa ja vakaata. Yrityksellä on takanaan lukuisia kasvun vuosia. Yritys työllistää merkittävästi ja on tunnettu hyvänä työnantajana, jonka henkilökunta on sitoutunutta ja osaavaa. Yrityksen liikevaihto mitataan mil-joonissa ja kannattavuus on toimiala huomioon ottaen merkittävä. Yrityksessä on suoritettu sukupolvenvaihdos. Yritys on omalla toimialallaan Suomen suurin yksityinen toimija.

Joensuun vuoden yrittäjä – pienten sarja: Mobiilitukku eli Three Empty Cases Oy

Perustelut: Yrittäjät Kare Nupponen, Antti Uotila ja Heikki Tiilikainen ovat tunnettuja korkeasta työmoraalistaan ja sitoutumisestaan yrityksen toimintaan. He antavat omat kasvonsa yritykselle ja heidät tunnetaan hyvinä tyyppeinä. Raskas työ on kantanut hedelmää ja yrityksen toiminta on kannattavaa ja sitkeä työ on tuonut toimintaan kasvua ja kannattavuutta. He ovat aloittaneet autotallista tai tarkemmin ottaen autohallin lämmönjakohuoneesta. Nyt he tähyävät kansainväliseksi toimijaksi ja pyrkivät jatkamaan kasvuaan. He ovat investoineet kehitykseen ja palkanneet yritykseen työntekijöitä. Mikäli kaikki menee, kuten suunniteltua, tämä on viimeinen mahdollisuus huomioida heidät tässä palkintosarjassa.

Joensuun vuoden yrittäjä – maahanmuuttajayrittäjä: Melcotek Oy

Perustelut: Tässä palkintokategoriassa painotetaan erityisesti tarinallisuutta tuloksellisuuden sijaan. Maahanmuuttajayrittäjä Micael Birnikillä on takanaan kehitystarina, joka hakee vertaistaan. Hän on tehnyt suomalaisessa yhteiskunnassa yrittämisestä mahdollista, vaikka kielimuuri tai kulttuurierot ovatkin asettaneet omat haasteensa. Hän on voittanut työllistymisen haasteet työllistämällä itsensä. Hän toimii innostavana esimerkkinä muille maahanmuuttajille ja on omassa yhteisössään pidetty ja arvostettu henkilö. Yritys työllistää useita alan ammattilaisia ja yritystoimintaa tehdään suurella intohimolla, joka välittyy asiakkaille. Liiketoiminta on kannattavaa ja kasvua on ollut ja on näköpiirissä.

Pyhäselän vuoden yrittäjä: Monosen Puutarha Oy ja sen yrittäjät Piipa ja Matti Mononen.

Perustelut: Puutarha on kesäkukkien kasvatuksen erikoisosaaja. Yrittäjäpariskunta on voimakkaasti investoinut, kehittänyt ja laajentanut vuonna 2004 ostamaansa puutarhaa. He ovat rakentaneet lisää kasvihuoneita 2700 neliötä ja ottaneet niissä käyttöön biolämmityksen. Yrittäjät kasvattavat kesäkukkia 4000 neliömetrin kasvihuonealalla ja myy ne suoraan puutarhalta. Kesäkukkien lisäksi heillä on taimipiha, jossa on tarjolla laaja valikoima puita, pensaita ja perennoja sekä multia, lannoitteita ja puutarhatarvikkeita. Yrityksessä ovat monet nuoret saaneet työkokemusta, yritys on merkittävä työllistäjä. Yrittäjät tekevät yhteistyötä monien paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa.