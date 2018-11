Mustavaaraa pyörittävä Joni Kakkonen, 28, palkittiin Nuori Yrittäjä -palkinnolla - "Selättänyt haasteet ja epävarmuudet periksiantamattomuudellaan"

Kilpailussa nuorena yrittäjänä pidetään palkinnon jakovuonna enintään 35 vuotta täyttänyttä yrittäjää. Tunnustuksen lisäksi Vuoden Nuori Yrittäjä sai Yksityisyrittäjäin Säätiön stipendinä 1 500 euroa.

Mustavaara Oy ja sen pyörittämä laskettelukeskus Kontiolahdella on ainoa yksityisomisteinen, toimiva laskettelukeskus Pohjois-Karjalassa. Laskettelukeskuksen toiminta alkoi vuonna 1986. Sen omistajana on nuori yrittäjä Joni Kakkonen.

- Yritys on sukupolvenvaihdoksen jälkeen noussut todella vaikeasta tilanteesta lyhyessä ajassa kannattavaksi yritykseksi. Edellisiä talvia ovat haitanneet sensonkibisneksessä muun muassa hankalat sääolosuhteet ja vähäinen lumi, sekä heti yrityskauppojen jälkeen tapahtunut äkillinen läheisen ihmisen poismeno. Laskettelukeskuksen perustaja ja Jonin isä menehtyi pian sukupolvenvaihdoksen toteuduttua. Näin Joni on yksin vastannut sukupolvenvaihdoksen jälkeen yrityksen toiminnasta ja sen kehittämisestä, valintaa perustellaan tiedotteessa.

Pohjois-Karjalan Yrittäjien mukaan Joni Kakkonen on muutaman vuoden yrittäjätaipaleensa aikana osoittanut todellista yrittäjähenkeä ja suomalaista sisua.

- Hän on kohdannut ja selättänyt yritystoimintaan liittyvät haasteet ja epävarmuudet omalla periksiantamattomuudellaan. Tätä nykyä Mustavaara Oy on hyvin toimiva yritys, jonka liikevaihto ja tulos on kehittynyt suotuisasti. Myös yrityksen brändi ja imago on Jonin aikana kokenut uudistumista. Mustavaaran toimintaa on kehitetty vuosien varrella asiakkaitten tarpeiden mukaan. Laskettelijoiden mukavuutta on lisätty muokkaamalla rinteiden profiilia, laajentamalla välinevuokraamon ja kahvion tiloja, lisätty rinteiden valaistusta ja panostettu niiden turvallisuuteen sekä kehitetty huomiota energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen, tiedotteessa kehutaan.

Toiseksi Nuori Yrittäjä -kilpailussa tuli ilomantsilainen Jasmin Muqolli, 28, JiiM Restaurantsista. Kolmantena palkittiin liperiläinen Aapo Kinnunen Kopola varastointipalveluista.