Rääkkylän Niemisessä toimiva Kurjen Puutarha on myynnissä. Yritys tuli myyntiin, kun sen nykyiset omistajat Merja ja L. R. Phoenix muuttivat pois paikkakunnalta Lapualle.

- Sukuni asuu Lapualla. Ja asiat vain muutenkin menivät niin, että halusimme tänne, Merja Phoenix kertoo.

Kurjen Puutarhalla on kasvatettu yrttien ja vihannesten luomutaimia sekä kesäkukkia. Yritys on tehnyt torimyyntiä, ja sillä on olemassa lisäksi valmiit tukkuasiakkaat.

Yritys on toiminut Rääkkylän Niemisessä vuodesta 2014 saakka.