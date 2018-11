Budjettikapinaan noussut Italia vaikuttaa uhmaavan EU:ta viimeiseen asti – vastausta odotetaan illalla

Italian populistihallitus vaikuttaa uhmaavan EU:ta viimeiseen asti sen sijaan, että se tottelisi komission vaatimusta budjettiesityksen uudistamisesta. Määräaika uudelle esitykselle päättyy tänään.

Jos Italia kieltäytyy uudistamasta budjettiaan, maata voi uhata tuntuva sakko. EU:n talouskomissaari Pierre Moscovici on kertonut toivovansa, että kiistassa löydettäisiin vielä kompromissi sanktioiden välttämiseksi.

Italian odotetaan antavan vastauksensa myöhään tänään, kun hallitus on päättänyt istuntonsa.

Tähän asti maan johto on kuitenkin ollut haluton muuttamaan budjettiaikeitaan. Hallituksen muodostavat laitaoikeiston Lega eli entinen Pohjoisen liitto sekä populistiseksi kuvattu Viiden tähden liike.

Legan johtaja, varapääministeri Matteo Salvini vannoi eilen puolustavansa budjettia kuin olisi rugby-pelin rykelmäaloituksessa.

Valtiovarainministeri Giovanni Tria on puolestaan syyttänyt EU:ta lukujen vääristelystä. Samaan aikaan pääministeri Giuseppe Conte on yrittänyt lepytellä markkinoita sanomalla, että komissio on aliarvioinut ennusteissaan budjetin myönteisiä vaikutuksia.

Markkinoilla tunnelma on ollut odottava. Euroalueella Milanon, Frankfurtin ja Pariisin pörssit olivat iltapäivällä hienoisesti plussan puolella.

Budjetti sai reput lokakuussa

Komissio hylkäsi Italian budjettiesityksen lokakuussa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun komissio antoi reput budjettiesitykselle ja kehotti jäsenmaata tekemään uuden.

Italialla ja EU:lla on erilaiset näkemykset muun muassa maan alijäämästä. Muutenkin budjettiesitys perustuu komission mielestä liian optimistisille odotuksille.

Komissio totesi, että esitys ei noudata Italian heinäkuussa saamia suosituksia. Lisäksi se on ristiriidassa Italian keväällä antaman vakausohjelman kanssa.

Italian budjettiesityksen mukaan maan julkisen talouden vaje olisi ensi vuonna 2,4 prosenttia, kolminkertainen verrattuna edellisen hallituksen ennusteeseen. EU:n ennusteen mukaan se olisi ensi vuonna 2,9 prosenttia ja 3,1 prosenttia vuonna 2020.

Valtiovarainministeri Trian mukaan olisi "itsemurha", jos Italia yrittäisi pysyä edellisen hallituksen tavoitteissa. Italia on perustellut budjettiaan sillä, että se haluaa kiihdyttää talouskasvua.

EU:n ja Italian arviot eroavat kuitenkin myös talouskasvun kohdalla. Italia uskoo, että sen talous kasvaa ensi vuonna 1,5 prosenttia, mutta EU:n mukaan vauhti jää 1,2:een.

Ajankohtaisuudestaan huolimatta Italian budjetti ei noussut esille EU-komission tämänpäiväisessä lehdistötilaisuudessa.