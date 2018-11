Kirja selviytyi sittenkin – sekakäyttö auttaa painettua kirjaa pitämään pintansa uusien formaattien rinnalla

Internetin ja sähkökirjan piti ajaa kirjakaupat ja kustantamot sukupuuttoon. Helsingin Kirjamessut keräsivät kuitenkin historiansa suurimman kävijämäärän tänä syksynä, ja kirjamyynti on jälleen nousussa huonompien vuosien jälkeen.

Miksi kirja ei vielä ole kuollut? Bonnier Booksin toimitusjohtaja ja Suomen Kustannusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Timo Julkusen mukaan vastaus piilee itse tuotteessa.

– Kirja on erittäin hyvä tuote, tarina kiinnostaa edelleen ihmisiä. Jos katsoo historiaa, kyllähän se kirja on usein ollut murroskohdissa mukana muuttumassa, hän sanoo.

Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson ei halua antaa liikaa painoarvoa tuomiopäivän ennustuksille, vaikka kirjojen myynti lähti laskuun 2008–2010. Pahin pudotus oli 2014–15, mutta sen jälkeen myynti on jälleen kääntynyt kasvuun.

– Ajankäytöstä me kilpaillaan pitkälti. Tiputukset lukemiseen käytetyssä ajassa ei ole hirveän radikaaleja, mutta ne ovat laskeneet jonkin verran, hän sanoo.

Karlsson muistuttaa kuitenkin, että muutokset jakelukanavissa ja kulutustottumuksissa ovat normaalia elämää.

– Uskon siihen, että kirja esineenä kokee uuden renessanssin vielä, hän sanoo.

Kirjan sisältö on formaattia tärkeämpi

Karlssonin mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 260 yleistä kirjakauppamyymälää ja suurin piirtein 165 -yritystä.

Suomalainen kirjakauppa on vuoden aikana avannut kuusi uutta myymälää, viimeisimpänä kansainvälisen tason lippulaivamyymälän Helsingin keskustassa marraskuun alussa. Tällä hetkellä ketjulla on yhteensä 65 myymälää ympäri maata. Toimitusjohtaja Minna Kokan mukaan ensi vuonna avataan muutama lisää.

– Meillä on lähdetty tukemaan kirjamyyntiä muilla tuotteistoilla. Kirjamyynti on kuitenkin meidän ydin, hän sanoo.

Kokan mukaan formaatit eivät taistele keskenään.

– Kirja on muuttanut monella tapaa muotoaan. Tärkeintä on, että sisältö pysyy ihmisten arjessa, hän sanoo.

Ääni- ja tekstikirjoja kulutetaan rinnakkain

Digitalisaatio ja äänikirjat ovat olleet nousussa viime parin vuoden aikana, ja Kustannusyhdistyksen Julkunen uskoo niiden nousevan lisää. Hän näkee uusien formaattien ja tuotteiden kehityksen tärkeänä osana kirjan selviytymistä.

Toisin kuin monesti uskotaan, äänikirjat eivät hänen mukaansa syö painettua kirjaa, vaan niitä kulutetaan rinnakkain.

– Ihmiset ovat sekakäyttäjiä, he käyttävät audiota ja painettua sanaa. Ei tarvitse kun katsoa kaupungin katukuvaa, niin kaikilla on kännykät ja aika monella on kuulokkeet päässä. Siihen tapaan kuluttaa mitä tahansa mediaa, äänikirjat sopivat erittäin hyvin, hän sanoo.

Julkunen uskoo myös jakeluteiden kirjon, etenkin verkkokaupan kasvavan. Hän ei kuitenkaan näe sen uhkaavan kivijalkakauppaa.