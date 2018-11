Volkswagen sijoittaa kymmeniä miljardeja sähköautoihin

Saksalainen autovalmistaja Volkswagen kertoo investoivansa lähes 44 miljardia euroa sähköautoihin, itseohjaaviin autoihin ja autojen jakamispalveluihin.

Investoinnit jakautuvat viidelle vuodelle. Yhtiön pääjohtajan Herbert Diessin mukaan VW haluaa nousta ykköseksi sähköisessä liikenteessä. Tällä hetkellä yhtiö on jäljessä aasialaisia kilpailijoitaan ja yhdysvaltalaista alan pioneeriyhtiötä Teslaa.

– On aika tehdä teknologiaa ja tuotteita koskevia päätöksiä saavuttaaksemme tavoitteemme, Diess sanoo.

Tavoitteena on yli 50 erilaista täyssähköautomallia vuonna 2025, kun tällä hetkellä konsernin valikoimissa on vain kuusi. VW:n tavoitteena on erityisesti tuoda markkinoille sähkömoottorilla varustettu pikkuauto, jonka hinta asettuisi suurin piirtein samalle tasolle kuin VW Golfin.

Auton toimintasäde yhdellä latauksella olisi 550 kilometriä.

Saavuttaakseen tavoitteensa Volkswagen aikoo muuttaa kaksi tehtaistaan tuottamaan pelkästään sähköautoja. Suunnitelmissa on myös rakentaa uusi tehdas jonnekin EU:n itäisiin jäsenmaihin.

VW yrittää puhdistaa mainettaan

Investoinnit sähköautoihin liittyvät vuonna 2015 puhjenneeseen skandaalin. Silloin paljastui, että VW peukaloi dieselmoottoreitaan testitilanteissa niin, että niiden typenoksidipäästöt olivat alhaisemmat kuin todellisessa ajossa.

Konserni on joutunut maksamaan miljardikorvauksia ja on yrittänyt puhdistaa mainettaan. Lisäksi tikun nokkaan nostetuilla vanhoilla dieselautoilla on kielletty ajo useiden suurkaupunkien keskustoissa.

VW-konsernin automerkkejä ovat muun muassa Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda ja Seat.