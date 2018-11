Kontiomehu on tämän vuoden Karelia à la carte -yritys - liikevaihto kohonnut yli 900 000 euroon

Kontiomehu Joensuusta on valittu tämän vuoden Karelia à la carte -yritykseksi, ProAgria tiedottaa.

Valinta tehtiin 60:n Karelia à la carte -verkostoon kuuluvan yrityksen joukosta.

Tiedotteen mukaan Kontiomehu tunnetaan erityisesti alkoholittomista kuohujuomista.

- Suuren suosion saanut Lehtikuohu on mustaherukan lehdistä valmistettu, Marskin juomanakin tunnettu, hienostunut juhlajuoma. Raikkaan maun lähteenä ovat Kiiskisten omalta sukutilalta Kontiolahdelta käsin poimitut, keväiset herukanlehdet.

Kontiomehu on viime vuosina kasvanut perheyrityksestä seitsemän henkilöä työllistäväksi yritykseksi. Kesäaikana kausityössä Kiiskisten marjatilalla on noin 20-30 henkilöä. Liikevaihto on kohonnut yli 900 000 euroon, tiedotteessa todetaan.

Viime vuonna valmistuneet 800:n neliön toimitilat sijaitsevat Joensuussa Hallbergintiellä. Yrityksen markkina-alue on koko Suomi.

Vuoden 2017 Karelia à la carte -yritykseksi valittiin Maukkulan Mustikkamäki Ilomantsista.