Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertonee vuodenvaihteen jälkeen ratkaisustaan finanssialan kiistassa

Suomalainen finanssiala saanee heti alkuvuodesta paljon pureskeltavaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo olevansa jo todella pitkällä finanssialaa tärisyttäneen selvityspyynnön perkaamisessa ja kertonee ratkaisustaan vihdoin vuodenvaihteen jälkeen.

Vyyhdin taustalla on vakuutusyhtiö Ifin selvityspyyntö kilpailija OP:n mahdollisesta markkina-aseman väärinkäyttämisestä. OP tyrmäsi väitteet perusteettomina, ja osuuspankkileirissä kimmastuttiin kilpailijan toiminnasta pahanpäiväisesti. Asia on jo muuttunut melkoiseksi maraton-taipaleeksi, sillä selvityspyyntö on ollut Kilpailu- ja kuluttajaviraston ruodittavana vuodesta 2015 asti.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston apulaisjohtajan Maarit Taurulan mukaan tavoitteena on saada lähiviikkoina aikaan viraston sisäinen päätös asiasta ja sen jälkeen tiedottaa päätöksestä julkisuuteen. Taurulan mukaan näyttää haastavalta, että valmista tulisi ennen joulua.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Minun henkilökohtainen arvioni on, että tämän asian kanssa tullaan ulos vasta ensi vuoden puolella, Taurula sanoi.

Taurulan mukaan viimeisiä selvityksiä tehdään parhaillaan.

– Se on todella laaja, vaikea ja monimutkainen asia tutkittavaksi. Siinä on tehty mittavaa taloustieteellistä analyysiä, Taurula sanoi.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla viisi erilaista ratkaisuvaihtoehtoa

On olemassa viisi erilaista ratkaisuvaihtoehtoa, joihin Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi asiassa lopulta päätyä. Mikäli virasto päätyy siihen, että OP on rikkonut kilpailulakia, se voi kieltää jonkin menettelytavan. Se voi myös lisäksi tehdä seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle. Seuraamusmaksuesitykset Kilpailu- ja kuluttajavirasto tekee vakavimmista kilpailulain rikkomuksista.

Virasto voi tehdä myös sitoumuspäätöksen, jolloin OP antaisi sitoumukset toimintansa muuttamisesta niin, että mahdolliset huolenaiheet poistuvat. Virasto voi myös lopettaa asian käsittelyn, jos todetaan OP:n muuttaneen toimintatapaansa. Viides vaihtoehto on se, että asia poistetaan käsittelystä, jos katsotaan, että asiassa ei ole tarvetta toimiin.

Pistettä riidalle Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös ei välttämättä tuo. Jos asia poistettaisiin käsittelystä, markkinaoikeus ratkaisisi, onko Ifillä asiassa valitusoikeus. Kieltopäätöksestä puolestaan OP voisi valittaa markkinaoikeuteen, ja mahdolliset seuraamusmaksut käsittelee joka tapauksessa markkinaoikeus.

Lopullisilla päätöksillä voi olla isotkin vaikutukset suomalaiselle finanssialalle.