Jouni Porokka lisää omistuksiaan Juuassa - virastotalon kauppahinta on liikesalaisuus

Joensuulaisen Jouni Porokan (kuvassa) omistama Porokka Invest Oy lisää kiinteistöomistustaan Juuassa ostamalla Juuan virastotalon Onninpolulta. Kauppakirjat allekirjoitetaan tämän viikon keskiviikkona.

Porokka Invest ostaa virastotalon Kiinteistö Oy Juuan Toimistotalon konkurssipesältä. Yhtiö meni konkurssiin viime helmikuussa.

Osapuolet pitävät kauppahinnan liikesalaisuutena, Porokka kuvaa sitä sopivaksi.

- Virastotaloon pitää saada lisää vuokralaisia, kahden kanssa on neuvottelut menossa, nyt siinä on neljä vuokralaista. Tilaa on yhteensä sellaiset 800 neliötä ja käyttökulut noin 40 000 euroa vuodessa, tuleva omistaja kertoo.

Joensuun kaupunginvaltuustossa istuva Jouni Porokka on syntyisin Juuasta.

- Mukana kaupoissa on kotiseuturakkautta ja toisaalta on mukavaa, että saa pikkasen haasteita. Olen sanonut, että kun Juukaan saadaan 2 000 uutta asukasta ja 200 uutta työpaikkaa, niin asiat ovat eri tavalla.

Aiemmin tänä vuonna Porokka Invest on ostanut Juuan keskustasta entisen S-Marketin kiinteistön sekä Pohjois-Karjalan Osuuspankin liiketilat.

Osuuspankin liikerakennus on nyt kokonaan Porokka Investin omistama, ja siinä on seitsemän vuokralaista. Entisen S-Marketin osalta on odotettavissa vuokrapäätöksiä lähiaikoina.