Hoiva- ja kotipalveluja tarjoava Alina-ketju valittiin vuoden 2019 franchising-ketjuksi

Hoiva- ja kotipalvelua tarjoava Alina-ketju on valittu vuoden 2019 franchising-ketjuksi. Suomen franchising-yhdistys jakoi palkinnon perjantaina 29. maaliskuuta Helsingissä järjestetyssä Franny Awards -tapahtumassa.

Alina-ketju tarjoaa kotityö- ja hoivapalveluja, kotisairaanhoitoa, lapsiperheiden kotipalveluja sekä etälääkäripalveluja. Ensimmäinen Alina-yritys perustettiin vuonna 1993, ja ketjuksi yritys laajeni vuonna 2006.

Nyt Alina-ketjuun kuuluu yli kolmekymmentä yritystä ympäri Suomea. Yrityksen nettisivujen mukaan sillä on toimintaa Pohjois-Karjalassa Joensuussa ja Kontiolahdella.

- Alina on erinomainen esimerkki franchising-yrittäjyyden mahdollisuuksista haastavalla toimialalla. Alina on osoittanut, että palvelualalla panostus laatuun ja sekä henkilökunnan että asiakkaiden hyvinvointiin ei ole pelkkä kuluerä. Se on liiketoiminnan kivijalka, joka tuottaa myös taloudellisia tuloksia, sanoo Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki.

Vuoden franchising-ketju ja Vuoden franchising-yrittäjä on palkittu Franny Awards -tapahtumassa vuosittain vuodesta 1991 lähtien. Suomen Franchising-Yhdistys perustettiin vuonna 1988 suomalaisen franchising-toiminnan yhteistyö- ja itsesäätelyelimeksi.