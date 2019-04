Maailman ensimmäinen 5g-puhelin julkistettiin Etelä-Koreassa

Eteläkorealainen matkapuhelinvalmistaja Samsung julkisti perjantaina maailman ensimmäisen viidennen sukupolven matkapuhelimen Soulissa Etelä-Koreassa.

Etelä-Koreassa avattiin aiemmin tällä viikolla maailman ensimmäiset maanlaajuiset 5g-verkot, joiden avulla puhelinkäyttäjät voimat esimerkiksi ladata puhelimeensa kokonaisen elokuvan alle sekunnissa.

Samsungin uuden Galaxy S10 5g -puhelimen perusmalli maksaa 1,39 miljoonaa Etelä-Korean wonia eli lähes 1 100 euroa.

5g-verkkojen on sanottu mahdollistavan esimerkiksi erilaisten virtuaalitodellisuussovellusten käytön aiempaa paremmin. 5g-verkkoa on pidetty myös olennaisena edistysaskeleena muun muassa itseohjautuvien ajoneuvojen ja niin sanotun esineiden internetin kehittelyn kannalta.

5g-teknologian ympärille on arvioitu syntyvän satojen miljardien eurojen liiketoimintaa seuraavan 15 vuoden aikana.

Toisen eteläkorealaisen puhelinvalmistajan LG:n on määrä esitellä oma 5g-puhelimensa Etelä-Koreassa myöhemmin tässä kuussa.

5g-teknologian kehitys on heijastunut myös Kiinan ja Yhdysvaltain suhteisiin, sillä Kiina on ollut edelläkävijä teknologian kehityksessä. Yhdysvallat on varoittanut muita maita käyttämästä kiinalaisen Huawei-yhtiön 5g-ratkaisuja, sillä se epäilee Kiinan pääsevän Huawein teknologian avulla käsiksi muun muassa arkaluonteiseen viestinvaihtoon.

Kolmesta eteläkorealaisesta 5g-palveluja tarjoavasta teleoperaattorista vain yksi – LG UPlus – käyttää 5g-verkoissaan Huawein teknologiaa.