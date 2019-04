Norjalainen Telenor ostaa enemmistön DNA:sta – kauppahinta 1,5 miljardia euroa

Norjalainen Telenor ostaa 54 prosentin osuuden suomalaisesta matkapuhelinoperaattorista DNA:sta. Telenor kertoo sopineensa enemmistöosuuden hankkimisesta DNA:n kahden suurimman omistajan kanssa.

Finda Telecoms on omistanut yli 28 prosenttia ja PHP Holding lähes 29 prosenttia DNA:n osakkeista.

Telenorin mukaan kauppahinta on 1,5 miljardia euroa, joka maksetaan käteisellä. Kaupan seurauksena Telenorin on tehtävä tarjous muille DNA:n omistajille loppujen osakkeiden ostamisesta. Tarjoushinta on 20,90 euroa osakkeelta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– DNA on jännittävä lisäys Telenor Groupille ja luonnollinen täydennys olemassa oleville toiminnoille Pohjoismaiden alueella, sanoo Telenorin toimitusjohtaja Sigve Brekke tiedotteessa.

Telenorin mukaan yhtiö näkee mahdollisuuksia kasvattaa DNA:ta edelleen. DNA on kolmanneksi suurin matkapuhelinoperaattori, toiseksi suurin operaattori kiinteissä laajakaistaverkoissa ja suurin kaapelitelevisio-operaattori Suomessa.

Telenorin tarkoitus on pitää DNA Helsingin pörssissä.

Kotimaisia sijoitusyhtiöitä

Kaupan toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, Findan ja PHP:n yhtiökokousten hyväksyntää. Telenor odottaa, että kauppa toteutuu heinä-syyskuun aikana.

Finda on sijoitusyhtiö, jonka omistajat koostuvat pääosin henkilöistä, jotka ovat omistaneet aiemmin paikallisten puhelinyhtiöiden osakkeita. Omistajia on non 40 000.

Myös PHP on sijoitusyhtiö. Yhtiön tausta on Päijät-Hämeen Puhelinyhdistyksessä.