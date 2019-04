Ilomantsilaiselle Arctic Blue -ginille taas palkintoja - nyt Yhdysvalloista

Ilomantsissa valmistettava Arctic Blue -gini valittiin parhaimmaksi kirkkaaksi alkoholiksi World Spirit -kilpailussa San Franciscossa Yhdysvalloissa.

Arctic Bluen uusi, vahvempi versio Arctic Blue Navy Strength Gin voitti tuplakultaa ja Best in Show -palkinnon. Palkinto on korkein mahdollinen, jonka alkoholituote voi Yhdysvalloissa saada.

- Kokonaiskilpailun voiton myötä meille palkintona tuli merkittävä ketjusopimus Yhdysvaltoihin. Alkuperäinen suunnitelmamme oli mennä Yhdysvaltojen markkinoille vasta vuonna 2021, mutta nyt joudummekin aloittamaan saman tien, kertoo Mikko Spoof, Arctic Brand Groupin perustaja ja brändijohtaja yhtiön tiedotteessa.

- San Franciscon World Spirits -kilpailua pidetään Yhdysvaltojen vaikutusvaltaisimpana alkoholijuomien kilpailuna.

Kisassa tuomarit testaavat juomia silmät sidottuna ilman minkäänlaista etukäteistietoa tuotteista. Tänä vuonna järjestettiin 19. kilpailu, joka oli historian suurin esitellen yhteensä yli kolme tuhatta osallistujaa.